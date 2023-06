Lörrach Zwischen Techno-Beat und Bio

Sie haben Biologie studiert. Hätte es ohne die Musik auch passieren können, dass Sie Lehrer oder Wissenschaftler werden?

Ja, das hätte ich ja werden sollen. Meine sämtlichen Vorfahren waren Lehrer – bis zum Uropa. Ich war der erste, der das durchbrochen hat. Das war ein Kampf. Obwohl das eigentlich kein bewusster Prozess war. Ich habe Biologie, Geografie und Soziologie studiert. Und wäre sicher in der Wissenschaftspädagogik gelandet, zumal ich schon früh als Ranger gejobbt, Führungen gemacht habe und sehr gerne die Natur erkläre.

Wieso ging es dann in eine andere Richtung?

Dann kam 2003 unverhofft der große Erfolg mit Techno. Ich habe den deutschen Musik-Award gewonnen, wurde Produzent des Jahres, die ganze Welt stand mir plötzlich offen. Ich dachte: Toll, mach das mal ein Jahr lang und bereise die ganze Welt. Und man verdient viel Geld damit. Ich hatte niemals vor, Musiker zu werden. Das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich über die Musik viel mehr Menschen erreichen kann, als beispielsweise bei einer Führung mit 30 Leuten. Das wichtigste ist es mir, Brücken zu schlagen, neue Sensibilisierungsgründe zu erschließen. Weil sich nur mit der Mehrheit etwas ändern lässt. Die ganzen großen Probleme der Menschheit lösen wir nur global im Kollektiv. Als DJ erreiche ich ganz Viele. Diese Bühne nutze ich für meine Mission. So verwuchs das zu einer Einheit.

Diese Kombination ist singulär, oder?

Ja, ich denke schon. Es gibt zwar Musiker oder Schauspieler, die das Thema Naturschutz ein Stückweit in ihre Songs, ihre Auftritte mischen. Bei mir aber ist das total miteinander verwachsen.

Die Natur ist vielfach still, erfordert Konzentration, Ruhe. Techno ist ungeheuer laut. Wie passt das zusammen?

Für mich ist das gar kein so großer Widerspruch. In meiner Kindheit hat mich Musik ja nie interessiert, weil mir das zu affektiert, zu gekünstelt war. Als ich das erste Mal Techno hörte, war ich aber fasziniert. Weil die Natur ja einen immerwährenden Puls des Lebens hat, alles ist in Bewegung, werden und vergehen. Dieser stete Fluss wird für mich am besten in der Techno Musik hörbar. Ohne Anfang und Ende.

Techno als Urform der Musik?

Irgendwie schon. Für mich ist das die archaischste Musik überhaupt. Alle Kulturen haben monotone Rhythmen und tanzen sich in einen transzendentalen Zustand. Das ist aufgrund der pränatalen Konditionierung so. Das erste, was wir hören, ist der Herzschlag der Mutter. Unser Herzschlag richtet sich im übrigen messbar nach dem jeweiligen Rhythmus der Musik: Bei Entspannung ist er viel langsamer als bei einem Techno-Konzert. Erst durch gemeinsames Tanzen und Musikhören wurde der Mensch zum Menschen. Musik ist viel älter als Sprache. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich im Kollektiv zu einem externen Impuls synchronisieren kann. Taktgeber gab es schon bei archaischen Arbeitern, beim Bau der Pyramiden oder beim Rudern. Zudem kann ich mit elektronischer Musik jede Klangfarbe erzeugen. Und ich kann so die mannigfaltige, überbordende Vielfalt der Natur abbilden.

Was zeigen Sie bei Ihrer Biodiversitätenshow im Burghof. Bilder von Tieren, untermalt von Musik? Inwieweit klärten Sie auf. Oder geht es eher um Ästhetik?

Es geht knapp zwei Stunden und wird eine multimediale, transdisziplinäre Show. Das heißt, ich bin hier Wissenschaftler und Künstler in einem. Das große Problem ist ja: Natur hat keine Lobby. Kaum jemand hat das Thema Biodiversität auf der Agenda, obwohl das die Menschheit noch viel schneller und dramatischer trifft als der Klimawandel. Denn da geht es nicht mehr darum, wie wir überleben, sondern ob überhaupt. Wir sind ein Teil der Biosphäre, des Netzwerks des Lebens. Wenn da ein paar Punkte herausbrechen, kann schnell das ganze System kollabieren.

Ein Beispiel?

Die Menschheit ernährt sich zu 60 Prozent von gerade einmal vier Pflanzenarten! Das Massenartensterben hat längst begonnen. Pro Tag verlieren wir 150 Arten für immer. Dadurch wird das alles instabiler. Wenn das zusammenbricht, verlieren wir unsere Lebensgrundlage. Viele begreifen gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Das alles erkläre ich spielerisch und ohne Zeigefinger.

Sie reden den Menschen ins Gewissen?

Mit Alarmismus kommen wir nicht weiter! Verbote und Mahnungen bringen nichts. Das ist kognitiv nicht lösbar. Der Motor der Evolution ist das Lustvolle. Das Sich-Ausprobieren, so entstehen immer wieder neue Mutationen und neue Arten. Es muss positiv und lebensbejahend sein. Dem Klimawandel ist es ja egal, ob ein CO2-Molekül mit gutem oder mit schlechtem Gewissen ausgestoßen wird. Ich nutze Kunst und Kultur als lustvolle Sektoren, um zum Staunen anzuregen. Denn das ist verloren gegangen. Staunen ist aber der Anfang einer jeglichen Erkenntnis. Wir beginnen etwas zu begreifen, zu schätzen und zu lieben. Und was wir lieben, beschützen wir automatisch. Alarmismus hingegen führt eher zu Defätismus. Die Menschen sagen sich dann: Ich kann eh nichts machen und resignieren. Man muss ihnen aber Hoffnung machen, das Schöne nahe bringen, Wege aufzeigen. So zeige ich den Besuchern der Show am Schluss auch, was sie ganz konkret selbst machen können.

Also eine lustvolle Show inklusive Tipps?

Genau. Ich zeige die überbordende Schönheit der Natur. Ihre Intelligenz und Raffinesse. Mit selbst gedrehten Filmen, mit Makro-Porträts von Insekten, von Angesicht zu Angesicht, es gibt Musik live, ich spiele Vogelstimmen mit Synthesizer nach, ich erkläre etwas zum geheimen Leben der Glühwürmchen oder der Fledermäuse. Und zeige insgesamt die Wunder der Natur direkt vor unserer Haustür.

Sind Sie Idealist? Erreichen Sie mit Ihrem Engagement etwas?

Welche Wahl haben wir? Zum Optimismus gibt es keine sinnvolle Alternative, sagt ein Philosoph. Da ich in beiden Welten aktiv bin, sehe ich, dass Wissenschaftler manchmal zu sehr im Tunnel sind. Ich hingegen bin da ganz frei. Und spüre einen Weg, wie wir aus der Krise rauskommen. Es gibt immer mehr Menschen, die begreifen, die am gleichen Strang ziehen. Sei das in Talkshows oder in anderen Auftritten.

Sie haben also Hoffnung?

Studien besagen, dass soziale Kipppunkte nur wenige Prozent braucht, um aus Minderheiten Mehrheiten zu formen. Das macht mir Hoffnung. Der Mensch ist ein Herdentier. Wenn wir zeigen, dass das Leben im Einklang mit der Natur das einzig mögliche, gesunde ist, weil dieser Weg gerechter ist, weil wir dadurch glücklicher sind und es auch monetär interessant ist, dann kommen andere und wollen mitmachen. Dann kann es funktionieren. Das ist mein Weg. Dafür brenne ich. Und das steckt an. Viele kommen nach der Show und fragen, was sie tun können. Dann hat man gewonnen.

Das Gespräch führte Gabriele Hauger

Stimmen-Festival: Biodiversitäensjhow: Freitag, 30. Juni, 18.30 Uhr, Burghof; DJ-Set ab 22 Uhr; die Fledermausführung am 1. Juli ist ausverkauft.