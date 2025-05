Zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Radfahrer kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf einem Fuß- und Radweg. Ein 47-jähriger Rennradfahrer befuhr den Weg entlang der Wiese, als er nach der Unterführung der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte eine Fußgängergruppe linksseitig überholen wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden zwölfjährigen Radfahrer. Beide bremsten ihre Räder ab, konnten aber ein leichtes Berühren nicht verhindern. In der Folge überschlug sich der 47-Jährige samt Rennrad und stürzte auf den asphaltierten Fuß- und Radweg. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zwölfjährige Radfahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrer trugen laut Polizei einen Helm.