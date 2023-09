Lörracher A98-Brücke Techno-Party: Ausgelassene Stimmung bei „bridge under“

Schließlich hat alles mit einem DJ angefangen, der unter einem Pavillon stand. Sponsoren und Gäste sind daher begeistert, was auf die Beine gestellt wird und wurde. Vor Corona gab es auch in Weil am Rhein auf dem LGS-Gelände eine Technoparty und ebenso in Rheinfelden. Diese gibt es dort nicht mehr – im Gegensatz zu „bridge under“. Veranstaltet wird dieses Festival vom Team Bridge Under, einer Gruppe aus den Lörracher Piraten, Techno-Labels und engagierten Menschen.