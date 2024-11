Lörracher Abschied: Annette Buchauer dem Rathaus besonders verbunden

Die Vita

Buchauer trat am 1. Juni 1996 ihre Arbeit als Diplom-Ingenieurin beim damaligen Stadtbauamt, Abteilung Hochbau an. Im Zuge der Verwaltungsreform im Januar 2001 wechselte sie zum Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement, wo sie im Juli 2005 die stellvertretende Fachbereichsleitung und im Oktober 2012 die Leitung übernahm. Als Leiterin des Fachbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement hatte Annette Buchauer mit einem Team von 65 Mitarbeitern die Verantwortung für das gesamte Gebäudemanagement und Grundstücksmanagement der Stadt Lörrach.

Für „Zukunft Rathaus“

Im Februar 2022 wurde ihr die Leitung der Stabsstelle strategische Projektentwicklung „Zukunft Rathaus“ übertragen. In dieser Funktion unterstütze sie die Projektleitung Rathaussanierung in sämtlichen projektbezogenen Belangen, wirkte maßgeblich an der beim Aufbau der Projektstruktur und -organisation mit und koordinierte die Zusammenarbeit unter Einbindung der Stakeholder und verschiedener Netzwerke.