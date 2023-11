Bereits zum 13. Mal hat die Stadt gemeinsam mit den Anliegern des Chesterplatzes, dem Sozialen Arbeitskreis und der Sparkasse als Sponsor das Adventskalenderhäuschen in die Lörracher Innenstadt gebracht. Schüler der Fridolinschule haben in diesem Jahr die Bilder hinter den Türchen gestaltet. Die Stadtverwaltung öffnet die Teilnahme am Begleitprogramm für die Bürger.