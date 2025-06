Lörracher Ärgernis: Stadt reagiert auf Parksituation bei den Burgfestspielen

Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund einer gesamtstädtischen Abwägung getroffen, heißt es in einer Mitteilung von Freitagabend. Zugleich betont die Stadtverwaltung ausdrücklich, dass der zuständige Gemeindevollzugsdienst (GvD) ordnungsgemäß und korrekt gehandelt habe. Anlass für die Kontrolle waren Beschwerden aus der Bevölkerung über die Parksituation rund um die Burg Rötteln auch an den Wochenenden und an Feiertagen.