Lörracher Aktion: Demonstration „Abschirmen gegen rechts“ gegen Hass und Intoleranz

Die aktuellen Enthüllungen von Correctiv haben ans Licht gebracht, dass sich Vertreter der AfD mit Rechtsextremen, wohlhabenden Personen, Unternehmern und sogar CDU-Mitgliedern getroffen haben, um an einem Geheimplan zur Massenvertreibung von Menschen zu arbeiten. „Dieses Treffen und die dort geschmiedeten Pläne rütteln an den Grundfesten unserer Demokratie und erfordern eine klare und entschiedene Antwort von uns allen“, heißt es in der Ankündigung für die Demonstration „Abschirmen gegen Rechts“ am Samstag, 3. Februar, ab 11 Uhr. Die Kundgebung startet auf dem Fabric-Gelände in Brombach, Franz-Ehret-Straße 2, um 12 Uhr.