Lörracher Aktion: Stadt verschenkt insgesamt 100 Bäume an die Bürger

Einen kostenlosen Baum im eigenen Garten – das ist auch dieses Jahr wieder möglich. Die Stadt will Lörracher gewinnen, einen Baum in ihrem Garten zu pflanzen. „Die Aktion ist seit Jahren bei den Bürgern sehr beliebt – sind die Bäume doch schon nach wenigen Stunden vergriffen. Ich freue mich daher, dass wir auch dieses Jahr 100 Bäume verschenken werden“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Mitteilung zitiert.

Für das Klima einsetzen

Das Projekt ist Teil des Mitmachplans Klima der Stadt Lörrach, in dem sich die Bürger auch privat aktiv für das Klima einsetzen können. Es stehen insgesamt fünf Obstbäume zur Auswahl: Zwetschgen (Wangenheimer Frühzwetsche), Apfel (Roter Bellefleur), Birne (Clapps Liebling), Kirsche (Büttners rote Knorpelkirsche) und Quitte (Konstantinopler Apfelquitte). Die Bäume werden als Halbstamm (circa ein Meter hoch) ausgeliefert.