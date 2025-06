Jenna Plotz und Valerie Schultze vom Jugendparlament haben aus der Erfahrung heraus, dass Jugendliche in Lörrach nicht in alle politischen Prozesse eingebunden und beteiligt würden, ein eigenes Projekt entwickelt und einen Film daraus gemacht, der am Aktionstag im Free Cinema Premiere feiert. Wo sie im demokratischen Mitmachprozess bleiben, ist eine der Fragen, die sie an die Parteien im Gemeinderat, Organisationen und wichtige Berufsgruppen gestellt haben. Mit Equipment und Expertise unterstützte Tempus fugit dieses Projekt. Angelika Knapp und Mark Henrich schauten über den Tellerrand und lenken am 5. Juli bei Referaten den Fokus auf die Demokratie in der Schweiz und in Kuwait. Anhand der Beantwortung von fünf Fragen soll ein Demokratie-Index für Lörrach erstellt werden.