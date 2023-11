Lörracher Aufführung: Lebensfreude auf Rollschuhen – Jugend zeigt ihr Können

Ein Papagei lernt fliegen

Blu, ein blauer Ara-Papagei, hat fast sein ganzes Leben bei Linda verbracht, in einem gutbeheizten Buchladen in Minnesota. Er kann nicht fliegen, was ihm aber auch nicht wichtig ist. Eines Tages bekommen die zwei Besuch. Der Ornithologe Tullio aus Brasilien erzählt Linda, dass Blu der letzte männliche blaue Ara weltweit ist, und dass in Brasilien mit Jewel das letzte blaue Ara-Weibchen auf ihn wartet.

Mitten im Karneval

Aber nicht nur die Wissenschaft, sondern auch skrupellose Vogelhändler sind an den Papageien interessiert. Die wiederum engagieren eine diebische Affenbande. Blu wird nach Rio de Janeiro verschleppt, zusammen mit Jewel, die überhaupt nicht paarungswillig oder an Nachwuchs interessiert ist, zusammengekettet und in einen Käfig gesperrt. Beide geraten zusammen mit Verfolgern und Rettern in den lauten bunten Karneval. Natürlich gibt es ein Happyend. Blu lernt unter widrigen Umständen sogar das Fliegen.