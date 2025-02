Lörracher Ausstellung: Ängste, Wünsche und Träume von jungen Künstlern in Bildern gebannt

Von einer wichtigen gesellschaftlichen Arbeit der Stiftung, sprach auch Museumsleiter Jan Merk in seiner Begrüßungsrede. Heutzutage sei diese Arbeit beinahe noch wichtiger als in der Anfangszeit, betonte er. Er zollte der Stiftung hohen Respekt und hob sie als Bereicherung für Lörrach hervor. Merk dankte auch den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre mitunter schlimmen Erfahrungen in ihre Gemälde hätten mit einfließen lassen.