Lörracher Autor: Von einem Auftritt beim Krippenspiel

Verschiedene Einflüsse

Im Augenblick hat Steiert, zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit, bereits begonnen, die anderen Beiträge des Bandes zu lesen.

Dadurch, dass so viele Menschen an der Anthologie mit ihren Texten beteiligt sind, in denen auch ganz verschiedene Facetten aufleuchten, habe die Anthologie sogar etwas im besten Sinne „Volkstümliches“, meint er.

Gefragt, welchen Autoren er sich am nächsten fühlt, führt er unter unterschiedlichen Gesichtspunkten mehrere Namen an. So verweist er neben Franz Kafka und dem im Mittelpunkt seiner Dissertation stehenden Michael Ende auf Novalis und Borges sowie in Bezug auf seine eigene Gegenwart auf Christoph Ransmayer und die von ihm schon zu Lesungen nach Lörrach eingeladenen Robert Schneider und Christoph Meckel hin. Er erinnert sich auch gerne an Veranstaltungen, die er mit dem mongolischen Dichter Galsan Tschinag organisiert hat, und an seine mehrjährige Korrespondenz mit dem Bestseller-Autor Hans Bemmann.