Das wird getan

Als konkrete erste Schritte wird die Stadt als Test zunächst ein mobiles Urinal in dem Bereich aufstellen, um zu sehen, ob dieses Akzeptanz findet. Zudem zeigen die Polizei auf den Plätzen sowie ein privater Sicherheitsdienst vor und in den Geschäften regelmäßig Präsenz. Daneben soll verstärkt auf die Personen, die zur „Szene“ der Plätze gehören, zugegangen werden, heißt es in der Pressemitteilung. „Allgemein für sinnvoll wurde der Einsatz eines Streetworkers gehalten.“ Hierfür müsste aber zunächst bei der Stadt eine entsprechende Stelle geschaffen werden.