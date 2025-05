Lörracher Baugenossen zufrieden: Die Baugenossenschaft präsentiert ein sehr gutes Ergebnis

Eine Erfolgsgeschichte

Dabei sind die an sich schwierigen Rahmenbedingungen bekannt: hohe Baupreise, Fachkräftemangel, Zinsen, hohe Vorgaben. Das alles erschwere die Wirtschaftlichkeit für den Neubau von Mietwohnungen. Den Schwerpunkt legt die Baugenossenschaft daher auf Bestandswahrung und Sanierung, so Seiter. Allerdings: In Zukunft dürften auch wieder Neubauten auf der Agenda stehen.

2,3 Millionen Euro wurden in die Instandhaltung und Modernisierung der Immobilien, die aus 950 Einheiten bestehen, investiert. Von jedem erwirtschafteten Euro werden 35 Cent in die Bestandspflege gesteckt, war zu erfahren.