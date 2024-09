Lörracher Bauprojekt: Wie die Aichele-Vollsperrung mit Auto und Bus umfahren werden soll

Von der Schweiz/von Süden kommend, wird eine Zufahrt zur Innenstadt über die B317 – Clara-Immerwahr-Straße und der Marie-Curie-Straße beziehungsweise Teichstraße und Gugelmeierstraße empfohlen.

Die Zufahrt in die Fußgängerzone Basler Straße, Kirchstraße, Adlergässchen und Herrenstraße ist für Berechtigte, zum Beispiel Anwohner und Lieferverkehr, über die Kirchstraße möglich, heißt es weiter.

Der Busverkehr

Der Buslinienverkehr wird während der zweiten Aicheleknoten-Bauphase weiträumig umgeleitet: Die Buslinie 3 führt über Hauptbahnhof Lörrach – Luisenstraße – Haagener Straße – Riesstraße - Spitalstraße – Weinbrennerstraße – Teichstraße – Gugelmeierstraße und zurück. Es entfallen folgende Haltestellen: Grabenstraße/Senser Platz, Burghof, Alter Markt, Museum; Ersatzhaltestellen sind Senigalliaplatz, Krankenhaus, Weinbrennerstraße Hochhauspassage. Die Buslinie 7 führt über Kreuzstraße – Wallbrunnstraße – Belchenstraße – Brombacher Straße – Milkastraße – Karl-Herbster-Platz beziehungsweise Haagener Straße – Kolpingstraße – Karl-Herbster-Platz. Es entfallen folgende Haltestellen: Baumgartnerstraße, Museum, Alter Markt, Burghof, Weinbrennerstraße, Krankenhaus, Senigalliaplatz, Hebelpark, Busbahnhof; Ersatzhaltestellen sind: Engelplatz (Kreuzstraße) beidseitig, Belchenstraße (Höhe Unterführung Eulerstraße) beidseitig, Brombacher Straße nördlich Arbeitsamt beidseitig. Die Buslinien 6 und 16 führt über den Bahnübergang Hauptstraße – Zeppelinstraße – Brühlstraße – Belchenstraße – Brombacher Straße. Der Hauptbahnhof und die Innenstadt können nicht angefahren werden. Die Linien werden östlich der Bahntrasse umgeleitet (Zeppelinstraße / Brühlstraße / Belchenstraße). Dort werden Ersatzhaltestellen eingerichtet, über die die Innenstadt fußläufig (Unterführung Eulerstraße, Unterführung Arbeitsamt) erreicht werden kann. Es entfallen folgende Haltestellen: Schillerstraße, Baumgartnerstraße, Museum, Alter Markt, Burghof, Weinbrennerstraße, Krankenhaus, Senigalliaplatz, Hebelpark, Hauptbahnhof. Ersatzhaltestellen sind: Brühlstraße zwischen Haus 20 und 22 (in Fahrtrichtung Norden), Belchenstraße (Höhe Unterführung Eulerstraße) beidseitig, Brombacher Straße nördlich Arbeitsamt beidseitig. Die Buslinie 8 fährt ab der Weinbrennerstraße im Ringverkehr wie folgt: Weinbrennerstraße – Spitalstraße – Körnerstraße – Luisenstraße – Busbahnhof. In Fahrtrichtung Tüllingen verkehrt die Linie wegen der Sperrung der Ötlinger Straße über Luisenstraße – Haagener Straße Riesstraße – Spitalstraße – Rainstraße zur Teichstraße. Es entfallen folgende Haltestellen: Museum, Alter Markt, Burghof sowie in der Humboldt-, Ötlinger- und Wölblinstraße. Die Ersatzhaltestellen sind Weinbrennerstraße Hochhauspassage und Kreiskrankenhaus in Fahrt Richtung Norden; Senigallia Platz und Kreiskrankenhaus in Fahrtrichtung Süden. Die Buslinien 17 und 9 führen über Ob der Gass – Clara-Immerwahr-Straße – B317 – Teichstraße – Weinbrennerstraße und umgekehrt. Es entfallen folgende Haltestellen: Schillerstraße, Museum, Alter Markt, Burghof. Ersatzhaltestelle sind Weinbrennerstraße an der Hochhauspassage in Fahrtrichtung Norden.