Lörracher Baustelle: Aicheleknoten wird zwei Wochen länger voll gesperrt

Die Arbeiten schreiten voran. Foto: Marco Fraune

Herbstfest betroffen

Weil aber nun der Zeitplan etwas gestreckt werden müsse, damit das Unternehmen gute Arbeit leisten könne, ist das Lörracher Herbstfest betroffen. Besucher von Süden kommend sollen aber passend umgeleitet und die Parkhäuser weiträumig ausgeschildert werden. Eine Park+Ride-Lösung hält der OB für nicht sinnvoll. „Das nehmen die Besucher so nicht an“, zeige es sich auch im Norden der Stadt. „Menschen haben den Drang, direkt in die Stadt zu kommen.“ Vielmehr sei eine gute Beschilderung nun wichtig. Lutz: „Wir bitten um Verständnis.“ Eine zeitgleiche Sanierung der Ötlinger Straße sei zudem erforderlich, da auch in der nächsten Zeit in der Stadt viele Baustellen abzuarbeiten seien. Schon jetzt weiß er, dass die Nahwärmeleitungsverlegung in der Lörracher Innenstadt auch die Fußgängerzone noch betrifft.