Das ist das Fazit der von der Stadt in Auftrag gegebenen Studie, die am Dienstag in der Gemeinderatssitzung präsentiert wird. Der Rohbau des Gebäudes (Stützen, aussteifende Elemente, Decken, Fundamente) sei grundsätzlich intakt und mit geringem Aufwand für könne mindestens die nächsten 50 Jahre weiterverwendet werden. „Im zu 90 Prozent geschützten (trockenen) Rathaus ist der Beton trotz Alter (Lufteintrag und dadurch Karbonatisierung) auch in den kommenden 50 Jahren tragfähig – er härtet mit zunehmendem Alter sogar positiv nach“, heißt es . An nicht optimalen Stellen könne der Beton ertüchtigt werden, zum Beispiel durch Abschälen und Neuaufbau oder durch Passivierung mit einem Anstrich. Nur wenige, der Witterung ausgesetzte Betonoberflächen müssten saniert werden.