Lörracher Bedarfsplan: Kita-Betreuungszeit auf dem Prüfstand – weiter mehr Platz-Bedarf als Angebot

Daher empfiehlt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat im Rahmen der Fortschreibung der Kindertagesbetreuungs-Bedarfsplanung 2024/25, zukünftig grundsätzlich in Betriebs- und Förderverträgen mit freien Trägern sowie in städtischen Einrichtungen eine maximale Betreuungszeit von acht Stunden täglich, 40 Stunden pro Woche, festzulegen. „Pro Stadtbezirk werden in einer festgelegten Einrichtung darüber hinaus gehende Öffnungszeiten gefördert beziehungsweise angeboten“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am Dienstag im Hauptausschuss beraten wird. Dies wirke sich dann voraussichtlich positiv auf die Personalgewinnung und -stabilität aus, ebenso auf die Kosten.

Die Quoten

Festhalten will die Verwaltung an der schon bisher geltenden Betreuungsquote von 40 Prozent im U3-Bereich, also für Kinder unter drei Jahren, sowie einer 30-Prozent-Betreuungsquote im Ganztagsbereich für Kinder im Kindergartenalter. Rechnerisch fehlen im U3-Bereich aktuell 102 Plätze in Betreuten Spielgruppen, Krippen oder in der Kindertagespflege. Im Ü3-Bereich liegt das Delta rechnerisch bei 200 bis 260 Kindergartenplätzen, bezogen auf die Ganztagsplatzversorgung zwischen 80 bis 100 Plätze. Die Zehnjahresprognose zeigt ein ähnliches Bild. 110 Fehlplätze sind es bei den jüngeren, bis zu 175 bei den älteren Kindern.