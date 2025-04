Lörracher Berufsorientierung: Wie mit Theater der Jugend die Berufswahl aufgezeigt wird

Theaterpädagoge Ric Weißer vom Theater Tempus fugit ist für „Nur Mut“ verantwortlich. Seine Kollegin Nadine Bahls, ebenfalls Theaterpädagogin, verkörpert derzeit Lehrerin Frau Dekorsy und acht junge Schauspieler übernehmen die Rollen der Schüler, die sich in der Situation einer beruflichen Orientierung kurz vor dem Schulabschluss befinden. „Für die Schulen bietet ,Nur Mut‘ nicht nur die Möglichkeit, an einem Vormittag das Thema Berufsorientierung zu behandeln, sondern die Inhalte des Theaterstücks wirken nachhaltig und können im Unterricht immer wieder aufgegriffen werden, sagt Bastian Cimiotti, Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Rheinfelden.

In zwei Teilen

Bei „Nur Mut“ schauen die Schüler zunächst einem einstündigen Theaterstück zu. Im zweiten Teil dieser Berufsorientierung können sie Situationen im Stück ändern und die Figuren unterstützen. Von „Frau Dekorsy“ fordern die realen Schüler häufig, dass sie ihre Klasse bei ihren Zukunftsplänen stärker ermutigt. „Oft würden sich in der jeweiligen Klasse Entsprechungen zu den dargestellten Personen finden“, sagt Ric Weißer. So weiß Mattheo, der „Streber“, dass er Kfz-Mechatroniker bei Porsche werden will. Jonas grenzt aus und schlägt Mattheo. Er hat jedoch selbst keinen Plan für seine Zukunft. Genau solche Situationen kennen Schüler häufig aus ihrem Alltag und wollen und können dann Mattheos Lage verbessern.