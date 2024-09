Lörracher Bettenfabrik: Einblicke in das Innenleben von Betten und Kissen – Ideenreich, innovativ und international

Mit bester Qualität

Nach dem Krieg erhielten Jakob Klimowski und seine Ehefrau Alice, die sich 1938 nach London retten konnten, die Hälfte der Maschinen zurück und gründeten in Brombach die Oberbadische Bettfedernfabrik, die 1965 an ihren jetzigen Sitz an der Tumringer Mühlestraße umzog. Zu dieser Zeit arbeitete dort bereits Erich Schweigert, der die Firma 1985 übernahm und ihre Geschäfte bis 2013 führte

In seiner aktiven Zeit versuchte Schweigert, sich durch beste Qualität von anderen deutschen Bettwarenherstellern abzusetzen. Statt auf minderwertigere ungarische oder polnische Ware zu setzen, bezog er seine Daunen und Federn fortan aus Kanada – von der etwas größeren kanadischen Gans, die dort ihr ganzes Leben in großen Herden unter freiem Himmel verbringt, wie Schweigert im Firmenlabor erklärte. Die höhere Daunenqualität macht sich dadurch bemerkbar, dass mit weniger Daunen dieselbe Wärmeintensität erreicht werden kann – die Decken also nicht so schwer sind.