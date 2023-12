Lörracher Bildung: Schulsozialarbeit soll mit Aufstockung intensiviert werden

Konkret geht es um eine Stellenaufstockung an der Albert-Schweitzer-Schule (20 Prozent), an der Hellbergschule (20 Prozent) und an der Pestalozzischule (zehn Prozent) ab dem Schuljahr 2024/25. Die Zustimmung erfolgt laut Beschlussvorlage unter dem Vorbehalt der Co-Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg und durch den Landkreis Lörrach. Träger der aufgestockten Stellen sind weiter die Caritas (ASS), die Kaltenbach-Stiftung (Hellbergschule) und der Sozialen Arbeitskreis (Pestalozzischule), die das Personal bereitstellen. „Es gibt bestehende Strukturen“, erklärte Fachbereichsleiterin Ilona Oswald im Ausschuss.