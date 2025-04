Lörracher Bürgerstiftung: Menschen werden in Lörrach willkommen geheißen

Bei der Frage, wie man Anschluss findet, kommt neben den Arbeitskollegen den Vereinen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Initiativen eine wichtige Rolle zu, so die Stiftung weiter. Diese wiederum stünden oft ihrerseits vor der Frage, wie sie neue Mitstreiter gewinnen können. Also lag der Gedanke nah, einen Anlass zu schaffen für einen Erstkontakt, der beide Interessen bedient, heißt es.

Wer sich beteiligt

Mit Unterstützung des Kulturfachbereichs der Stadt wurden die kulturschaffenden Vereine und Einrichtungen eingeladen, sich an einem solchen Anlass zu beteiligen, sich zu präsentieren und eigene Ideen oder auch Darbietungen einzubringen. Zugleich händigt die Stadt seit Herbst bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt einen Flyer der Bürgerstiftung mit einer Einladung aus. Als idealer, zentraler Ort wurde das Nellie Nashorn mit seinem Hof ausgewählt, der eine gute Mischung aus Offenheit und Intimität bietet, zentral liegt und Räumlichkeiten für die verschiedenen Bedürfnisse biete, führt die Stiftung aus. „Wir werden Spielmöglichkeiten schaffen, man kann hier einfach zusammen einen Kaffee trinken und plaudern und man kann sich über das Angebot an Kultur in Lörrach informieren“, wird Nellie-Geschäftsführer Patrick Dengl zitiert. „Es soll alles locker bleiben.“