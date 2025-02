Lörracher Bürgerstiftung: Was die Benefiz-Gala Unvergessliches geboten hat

Die Lehrer der Musikschule sorgten für den guten Ton bei der Benefiz-Gala der Bürgerstiftung. Zu vorgerückter Stunde wurde zum Tanz aufgespielt. Foto: Gerald Nill

Mentor habe in Lörrach Tausende Kinder und Jugendliche erreicht an Dutzenden von Schulen und in Projekten mit vielen Kindern und Jugendlichen, die einen schwierigen Hintergrund mitbringen. „Er fördert zudem die körperliche Betätigung seiner Schüler, was für ihre Entwicklung ebenfalls wichtig ist.“ Am Ende war die Laudatorin selbst zu Tränen gerührt. Nicht minder ergriffen war der Preisträger, als er die Ehrung entgegen nahm. Bescheiden stand der Breakdancer auf der Bühne am Mikro und ließ stehende Ovationen und nicht enden wollenden Applaus über sich ergehen.

Tänzer zeigen ihr Können

Dann aber zog eine Breakdance-Aufführung der Spitzenklasse die ganze Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Die jungen Helden der Tanzschule „Tanzwerk“ von Mentor, zeigten, welche Kraft und Leidenschaft in ihnen steckt. Wie die Leiber durch die Luft wirbelten, sich in wilden Pirouetten auf dem Boden drehten, mal auf dem Kopf, mal auf dem Rumpf, mal auf einer Hand, das war nicht nur absolut sehenswert, sondern riss alle Zuschauer mit. Akrobatik traf Athletik und Rhythmus auf Leidenschaft. Bravo- Rufe und Zugabe-Forderungen im Burghof-Saal. „Ganz großartig!“ hieß es. „Der Preisträger war ein absoluter Volltreffer!“

Hochwertige Preise warteten schließlich bei der Tombola, deren Erlös wiederum sozialen und kulturellen Projekten zugute kommt. Die Loskäufer gewannen Weinproben und Fitnessabos, Tickets für Fußballspiele und Reisegutscheine. Wenn sich der Erfolg der Benefiz-Gala herumspricht, wird man künftig rechtzeitig buchen müssen.