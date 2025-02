Lörracher Bundestagskandidatin: Jasmin Ateia will in Berlin für die Region einiges bewegen

Die Top 3 für Berlin

Im Wahlkampf lernt die 42-jährige Mutter von zwei Kindern weit mehr als Weil am Rhein kennen, vielmehr den gesamten Wahlkreis. Und diesen will sie möglichst in Berlin vertreten. Entweder klappt es mit einem Direktmandat oder bei gutem Landesergebnis für die Grünen auch über die Liste, auf der sie an 16. Stelle steht. Dann werde sie einerseits die Belange aus dem äußersten Südwesten nach Berlin tragen. Auf der anderen Seite setzt sie auf ihre Fachthemen, welche sie in die Fraktion einbringen will.

Ganz oben auf ihrer Top 3-Liste für den Start in Berlin steht der Fach- und Arbeitskräftebedarf in Kombination mit der Neuordnung des Migrationsbereichs. Zweitens gelte es den Wirtschaftsbereich in der Form zu stärken, dass dieser klimaneutral die Stärken entfalten könne. Und angesichts der Situation im Dreiländereck steht das Thema Wohnen auf Platz 3. Wohnbauförderungen und weniger Regeln sind hier Stichworte. Leerstehende Gewerbeflächen zu Wohnungen umzuwandeln stellt einen Punkt dar.