Lörracher Burghof: Wie war es beim Auftritt von Florian Schroeder?

Satiriker lassen ihr Publikum nicht alleine mit den bedrückenden Erkenntnissen. Foto: Tonio Paßlick

In anderen Ländern

Amerika rückt da eher in den Comedy-Bereich. Trump würden manche wählen, weil er unterhaltsamer sei. Joe Biden könne „sich wirklich an vieles nicht erinnern, Olaf Scholz tut nur so…“ Aber in den Staaten offenbart sich, was auch das Geheimnis des Wahlverhaltens in den östlichen Bundesländern sein könnte. „Das Opfer ist der neue Held“ könnte die Überschrift über den zweiten Teil des Abends lauten. Mit der Schramme am Ohr und der gereckten Faust habe Trump den Nimbus der Unsterblichkeit erlangt, ein wahrhaft zertifiziertes Opfer. Der Kampf gegen libertäre Ideologien ist ein Kampf gegen die Freiheit, die nur genutzt wird, um sie selber abzuschaffen, wie man an den Beispielen vieler autokratisch regierter Länder sehen könne.