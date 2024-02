Lörracher Busverkehr: Damit mehr Bürger den Bus nutzen – Haltestellen, Fahrpläne & Co.

Zustand der Haltestellen

Ein neuer Mitarbeiter kümmert sich seit nunmehr einem Jahr zusätzlich neben seinen Aufgaben im Bäderbetrieb um die Sauberkeit an den Bushaltestellen. Schallenberger: „Durch seine zuverlässige Arbeit hat sich das äußere Erscheinungsbild der Haltestellen deutlich verbessert.“ Großflächige Verschmutzungen an den Fahrgastunterständen würden weiterhin innerhalb kürzester Zeit von einer beauftragten Firma entfernt. In akuten Fällen und bei den städtischen Fahrgastunterständen hilft auch der Werkhof und ansonsten eine externe Reinigungsfirma aus, so die Stadtwerke.