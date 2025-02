Finanzielle Unterstützung

Der Erlös aus dem ConBoni-Konzert geht an die sechs katholischen Kindergärten in Lörrach und Inzlingen sowie an die Asia Center Foundation (ACF) in Thailand. Die christliche Wohltätigkeitsorganisation ermöglicht benachteiligten thailändischen und burmesischen Migrantenkindern Bildung, Gesundheitsversorgung und Schutz. Die ACF baut Schulen und Sportstätten für die Kinder und betreibt familienähnliche Wohnheime.