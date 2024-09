Lörracher Demo: Kampf gegen Klimawandel: Mit Velo setzen Demonstranten ein Zeichen

Michael Jäger und Lorenzo Oschwald blicken am Freitagmittag nicht nur auf etwa 150 Teilnehmer der Klimademo, sondern auch auf eine sich verändernde Entwicklung. Dominierten in früheren Jahren in Lörrach junge Klimaaktivisten von Fridays for future (FFF), befinden sich hier nunmehr Frauen und Männer, die sich als Eltern und Großeltern unter den Gruppennamen „Parents and Grandparents for future“ für Maßnahmen aussprechen, die den Klimawandel bremsen sollen. Vormals seien es in der FFF-Gruppe 100 bis 150 junge Leute gewesen, erinnert sich Jäger, der auch zur nächsten Sitzung des Klimabeirats eingeladen wurde. Doch viele seiner früheren FFF-Mitstreiter seien in anderen lokalen Gruppen wie dem Runden Tisch oder würden anderswo arbeiten und studieren.