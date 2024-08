Lörracher Denkmal: Neuer Nutzer für aufgewertetes Stettener Schlösschen gesucht

250 000 Euro investiert

Die Stadt Lörrach hat jetzt insgesamt zirka 250 000 Euro in das „Stettemer Schlössli“ investiert. Eine Risssanierung am Turm des vormals von Adam von Adelsheim errichteten Gebäudes erfolgte ebenso wie ein neuer Fassadenanstrich. Auch die Fensterläden wurden erneuert. Die Arbeiten erfolgten laut Mohring in Abstimmung mit der zuständigen Denkmalbehörde.

Mit früherer Farbgebung

In diesem Zuge gab es auch eine andere Farbgebung – womit sich das Erscheinungsbild des historischen Gebäudes verändert hat. „Wir haben hier zusammen mit Meike Neumann vom Denkmalschutz der Stadt Lörrach recherchiert und anhand von altem Bildmaterial und einem Kupferstich die ursprüngliche Farbgebung wieder aufgenommen.“ Zuvor waren die Fensterläden in einer gelb-schwarz-gestreiften Anmutung, nun gibt es einen einfarbigen Sandton. Die Fassade ist zugleich leicht dunkler als zuvor. Die Sandsteineinfassungen der Fenster blieben wie bisher.