Lörracher Dokumentarfilm: Lörracher Filmemacher führt Wirken von Klimaaktivisten vor Augen

Er sei der erste Jahrgang gewesen, der hier im Tonart seine Abiturarbeit geschrieben habe, erinnert sich der Regisseur. Überhaupt erinnere er sich gerne an seine Schulzeit, lobte die Freiräume und Möglichkeiten an der Schule und das Free cinema, wo der Filmfan seine ersten prägenden Erfahrungen mit dem Medium Film gemacht hatte.

2024 hat der Student im Fach Regie an der Filmhochschule Babelsberg seinen ersten Film in die Kinos gebracht. Auf seiner Tour mit dem Film in Schulen und Festivals kam er nach Lörrach zurück. In Zusammenarbeit mit dem Cineplex- Kino und den Hebel-Freunden, dem Förderverein des Hebelgymnasiums präsentierte er seinen Film vor 200 Schülern der Klassen 9, 10 und der Kursstufe 1, samt Lehrern. Am Freitag stellte er sich deren Fragen.