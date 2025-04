Lörracher Einsatzkräfte: Standorte, viele Einsätze und Nachwuchs treiben die Wehr um

Einige zukunftsweisende Entscheidungen stehen für die Retter noch aus: die Standortentscheidung „Wache Nord“, die Standortsuche Abteilung Brombach, die Standortentwicklung „Wache Süd“ sowie die Planung und Umsetzung der Übergangsmaßnahmen – hier konkret die Instandsetzungen bis zur abschließenden Umsetzung an allen Standorten. Ortlieb erinnerte im Hauptausschuss am Donnerstagabend an die „gravierenden baulichen Mängel“ vor allem in den Feuerwehrhäusern der Ortsteile sowie an die Platzprobleme an allen Standorten insbesondere auf der Feuerwache in Stetten; die Lösung sei hier ein Ausbau.