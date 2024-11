Der Netto Marken-Discount eröffnet am kommenden Dienstag, 19. November die modernisierte Filiale in Brombach, wie das Unternehmen mitteilt. Hier werde alles unter einem Dach geboten. Kunden würden hier die volle Vielfalt an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel finden.