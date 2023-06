Lörracher Energie Mit grüner Wärme das Netz in der Innenstadt ausbauen

Insgesamt 400 000 Euro hat die Stadtenergie für die Grundlagenarbeit in die Hand genommen, konkret für die nun abgeschlossene Studie Wärmenetze 4.0, in der Bedarfsdaten erhoben und die Infrastruktur betrieben wird. Ein Stichwort hier sind auch strategische Trassen und eine „Ostschiene“ in Verbindung mit Mondelez. Aber auch Punkte wie die städtischen Entwicklungsgebiete Laufenmühle-Areal & Co. sind genannt.

Aktuelle Aktivitäten

Schon jetzt gibt es einige Wärmenetz in der Stadt, so den Wärmeverbund Tumringen, Am Alten Markt, am Campus Rosenfels sowie in Stetten-Süd. Hinzu kam zum Jahresanfang der Wärmeverbund Elsässer Straße. Der Wärmeverbund Nordstadt und Belchenstraße werden aktuell zusammengeschlossen. In Bau befindet sich das neue Wärmenetz Wärmeverbund Stetten-Dorf, die Quartierzentrale in der Friedolinstraße ist für Stetten in Bau, so der Experte im Ausschuss. Die Liste der Aktivitäten 2022 bis 2023 führt gleich elf Punkte auf, darunter auch die Netzleitung Bahnhofstraße, Palmstraße-Wes und Teichstraße als im Bau befindliche. Die Netzleitung Turmstraße/Am Hebelpark soll ebenso wie die in der Wölblinstraße/Humboldtstraße im vierten Quartal anstehen.