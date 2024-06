Lörracher Energie: Stadt will Balkonsolaranlagen künftig anders fördern

Hintergrund der Reduzierung auf 100 Euro ist, dass die geplante Zulassung des Anschlusses der Balkonsolaranlage per Schukostecker die kostenintensive Installation durch eine Elektrofachkraft größtenteils entfällt. Zudem seien die Verkaufspreise für Balkonsolargeräte stark gesunken und weiterhin entfalle die Mehrwertsteuer. So könnten mit dem Fördertopf doppelt so viele Anlagen pro Förderzyklus bezuschusst werden – konkret also 40 Anlagen in diesem Jahr.

Der Kompromiss

Gefördert werden sollen laut der Beschlussvorlage für den Gemeinderat jedoch nur an Messeinrichtungen allein installierte Balkonsolaranlagen ohne weitere PV-Anlagen an dieser Wohneinheit – somit ist keine Förderung für praktischen Einsatz von Balkonsolaranlagen zusätzlich zu vorhandenen PV-Anlagen vorgesehen. Ursprünglich hatte Umwelt-Fachbereichsleiterin Britta Staub-Abt in der Vorlage definiert, dass pro Flurstück und Gebäudekomplex maximal vier Balkonsolaranlagen zur Förderung zugelassen werden, „um eine breite Streuung der Förderung im Stadtgebiet zu unterstützen“. In der Ausschusssitzung wurde aber auf Anregung von Ratsfrau Sabine Schuhmacher als Beschlussempfehlung dies so geändert, dass auch Mieter von größeren Wohnkomplexen die Möglichkeit haben, einen 100-Euro-Zustupf zu erhalten – aber nur maximal vier Wohneinheiten pro Wohnkomplex.