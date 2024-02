Lörracher Energieversorgung: Beim Ausbau der Fernwärme bleiben Fragen noch offen

Seit dem 1. Januar 2021 kommt die Wärmeversorgung in Lörrach aus einer Hand. Damals ging die Stadtenergie Lörrach, ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Lörrach, der badenova Wärmeplus sowie der ratio Neue Energie, als einheitlicher Wärmeversorger an den Start. Erklärtes Ziel der Stadtverwaltung ist es, „möglichst flächendeckend in der Stadt Fernwärme anbieten zu können und Planungssicherheit für Hausbesitzer zu erzeugen“. Mit diesen Worten wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in einer Medieninformation zitiert, die bei der Sitzung des Betriebsausschusses Stadtwerke verteilt worden ist. Planungssicherheit ist aktuell aber noch nicht in Sicht, wie die Aussprache im Ausschuss verdeutlichte.