Das erste Wärmenetz wurde in Lörrach 1996 errichtet: Ratio Energie nahm den Wärmeverbund Am Alten Markt in Betrieb. Im Jahr 2002 ging dann der Wärmeverbund Stetten-Süd, der mit Geothermie aus Riehen gespeist wurde, ans Netz – realisiert vom damaligen Betreiber Regiotherm, einer gemeinsamen Unternehmung von Energiedienst und Badenova. Die Versorgung wechselte in den Folgejahren zur Badenova-Tochter Wärmeplus.