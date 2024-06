Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Christine Langen für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Am Freitag werden die Ordensinsignien im Lörracher Rathaus von Marion Gentges, Ministerin der Justiz und für Migration des Landes Baden-Württemberg, überreicht, wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat. Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten leitet Langen die Lörracher Unicef-Gruppe. Die ehrenamtlich Engagierte setzt sich damit für die Rechte von Kindern stark ein. Es erfülle sie, wenn sie Kinder, die in schlechteren Verhältnissen aufwachsen, unterstützen und fördern könne, hatte Langen zuletzt gegenüber unserer Zeitung erklärt.