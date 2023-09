Lörracher Engagement Klimaaktivisten wollen politische Lähmung beenden

Herbert Sitterle sorgt sich um die Zukunft. Nicht um seine eigene, sondern als Herr im fortgeschrittenen Alter um die Zukunft seiner Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Als Großvater und Beteiligter von „Grandparents for Future“ wird er dies am Freitag, 15. September, zwischen 15 und 17.30 Uhr am Alten Markt eindrücklich vor Augen führen, wie der Lörracher im Gespräch mit unserer Zeitung schildert. Im Rahmen der Fahrraddemo fährt Sitterle in einer Rikscha, die von seinem Enkel gezogen wird und in der er neben seinem Urenkel sitzt.