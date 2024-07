Lörracher Erinnerungskultur: Sieben Stolpersteine für die Familie Bodenheimer verlegt

Jürgen Krause und Ulrich Tromm schilderten eindrücklich die Geschichte der Familie Bodenheimer. Foto: Marco Fraune

Alfred Bodenheimer baute sich mit seiner Familie in den USA ein neues Leben auf. Im Haus an der Tumringer Straße, damals Adolf-Hitler-Straße, blieben seine Mutter Friedericke Bodenheimer, seine Schwiegermutter Babette Model und seine Schwester Clementine Mayer zurück. Sie wurden, wie alle Juden aus Baden und Saarpfalz am 22. Oktober ins französische Langer Gurs verschleppt, kamen aber nach wenigen Monaten wieder frei. Eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden müsse, so Tromm. Friedericke Bodenheimer und Clementine Mayer lebten in Frankreich weiter. Babette Model emigrierte nach Kuba und schließlich nach New York zur Familie.