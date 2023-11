Marco Peters: „Mein Glas ist immer halb voll.“ Foto: Marco Fraune

Stimmung am Stand

Mit guter Laune punktet am Stand gegenüber Marco Peters, der seit über zehn Jahren beim Lörracher Weihnachtsmarkt verkauft. „Mein Glas ist immer halb voll“, will er sich von der Wirtschaftslage nicht unterkriegen lassen. Fröhliche Menschen würden immer wiederkommen, setzt er auf seine positive Ausstrahlung. „Die Stimmung wird am Stand gemacht.“ Und in Lörrach herrsche eine friedvolle Stimmung in einem tollen Ambiente.

Nach den anstehenden Weihnachtsmarkttagen könne er erst Bilanz zum Schmuckverkauf ziehen, wobei Peters die Regentropfen ebenso wie weitere Standbetreiber gerne gegen Schneeflocken tauschen würde. Auf eine märchenhafte Stimmung wie auf den Mittelaltermärkten, wo erim Sommer zu finden ist, hofft Peters auch.