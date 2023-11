Lörracher Etat 2024: Das Loch im Haushalt wird größer – die Finanznot zwingt zum Sparen

Angesichts des hohen Tarifabschlusses musste die Stadt auch hier zwei Millionen Euro an Mehrausgaben verbuchen. Die Zuschüsse zu den Kita-Betriebskosten der externen Kindertagesstätten steigen um 1,7 Millionen. Damit verweist die Stadt auf zwei zentrale Punkte – weitere gibt es.

Unterhalt „am Ball bleiben“

Ausgabenkürzungen hat die Verwaltung daher vor der Einbringung vorgenommen. 1,2 Millionen Euro an Kürzungen im Hochbau haben aber nicht erreicht, dass der Betrag geringer ist als 2022. Und: „Wir müssen im Bauunterhalt am Ball bleiben“, weiß die Stadtspitze um die Gefahren eines Investitionsstaus. Die Grundsteuererhöhung bringt zwar „nur“ 1,1 Million Euro, dies sei jedoch auch ein wichtiger Beitrag für einen Etat, der nicht zu sehr in Schieflage geraten soll.

Dort wird investiert

Doch wo kann und will die Stadt künftig noch investieren? Die Fridolinschule (Grundsanierung plus neue Sporthalle), die Grundschul-Sanierung Tumringen sowie das riesige Rathaus-Projekt, der evangelische Kindergarten in Haagen und die Sanierung der Hartmattenstraße sind im Fokus – also vor allem im Schul- und Kita-Bereich wird Geld ausgegeben. Begonnene und unabdingbare Aufgaben erhalten Priorität im Haushaltsplanentwurf 2024.

Eine Kreditaufnahme von zehn Millionen Euro ist daher erforderlich, da Grundstücks-Verkaufserlöse wie in den Vorjahren in diesem Umfang nicht anfallen. „Die Grundstücke sind endlich und zum Teil reserviert“, wissen Kämmerer und OB. Eine Weiterführung der Kreditaufnahme sei im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Regierungspräsidium Freiburg als Aufsichtsbehörde aber nicht möglich.

Weil angesparte Gelder im Laufe des Finanzplanungszeitraums komplett aufgebraucht werden, sind keine Mittel für die beschlossene Erweiterung des Hans-Thoma-Gymnasiums und die Sanierung der Hellbergschule im Planungszeitraum 2025 bis 2027 enthalten, so die Verwaltung.

Fördertöpfe leeren sich

OB und Kämmerer geben die klare Marschrichtung vor: „Wir können so nicht weitermachen.“ Die Frage, was sich die Stadt künftig noch leisten könne, müsse diskutiert werden. Ein großer Teil sind Pflichtaufgaben. „Die Diskussion wird nicht einfach.“

Für das Lauffenmühle-Areal sind bisher reichlich Fördermittel geflossen. Foto: Marco Fraune

Die Strategie, stark auf Zuschüsse vom Bund und Land zu setzen, sieht Lutz nur bedingt als umsetzbar an. Zuletzt seien zwar viele geflossen, doch auf auf diesen Ebenen werde wohl künftig gespart. „Die Töpfe werden leerer.“ Gleichzeitig sind vom Bund zu erfüllende Aufgaben zu meistern, wie der Anspruch auf Ganztagsbetreuung – konkret für Lörrach bei der Hellbergschule und der Astrid-Lindgren-Schule.

Der Blick voraus

Lutz ist insgesamt klar: „Die Bäume werden demnächst nicht in den Himmel wachsen.“ Als verbleibendes „Tafelsilber“ liegen nach verschiedenen Verkäufen wie dem Conrad-Areal nur noch die Lauffenmühle, Brombach-Ost, das Krankenhaus-Areal und Bühl III bereit. Und auch für die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft brauche es Startkapital.

Der OB stimmt daher ein: „Wir werden gleich zu Beginn des neuen Jahres mit Blick auf 2025 und die Folgejahre mit einer kritischen Auseinandersetzung beginnen, was wir uns noch leisten können.“ Aktuell sollen keine Angebotsstreichungen und Schließungen von Einrichtungen vorgenommen worden (wir berichteten). Doch: „Bei dem beginnenden Diskus darf es keine Tabus geben.“

Zuerst steht am 7. Dezember aber eine ganztägige öffentliche Hauptausschuss-Sitzung an, in der über den Haushaltsplan 2024 beraten wird.