Lörracher Fasnacht: Die Lachmuskeln kräftig trainiert

Die Besucher hatten allen Grund zum Lachen. Foto: zVg

Der nächste Höhepunkt waren „Di letschte vo Röttle“, die das Zeitgeschehen in und um Lörrach gnadenlos witzig unter die Lupe nahmen. Lustig machten sie sich über die neuen 30er-Zonen in der Stadt, bis auf einige nicht wirklich nachvollziehbare Ausnahmen, wo man immer noch 50 km/h fahren darf und dem Vorschlag, in der Luisenstraße Tempo 100 zu genehmigen, um an dem elendigen Rathaus noch schneller vorbei fahren zu können. Natürlich flogen auch einige gezielte Spitzen Richtung Weil am Rhein, Jörg Lutz und Monica Neuhöfer Avdic, den Vatikan, oder auch den Pisa-Studien.

Besonders schön zum Mitsingen war der Refrain „Im Schimpfe und Motze sin mir gli debi...friehner isch halt alles besser gsi!“.

Ein krönender Abschluss

Nach der Pause waren alle wieder versorgt mit Getränken und die „Schnapsbagge“ aus Basel enternden die Bühne mit viel Verve, Witz und treffsicheren Pointen. Ohne Maske, dafür mit viel Sarkasmus und ebenso pointensicher brachte Thomas Wagner, Zunftmeister aus Lörrach, das Publikum zum Lachen. Und das Lachen und Applaudieren ging nahtlos weiter, als die drei „Staubwolgge“ aus Basel ihre Verse mit einer Ziehharmonika und wunderbar trockenem Humor würzten.

Dann war wieder Pause und die Zuhörer konnten ihre Lachmuskeln entspannen, bevor mit „Di Spontane“ aus Haagen/Hauingen mit Akkordeon und Kontrabass, sowie einem Nachwuchsgast, diese in Schwingungen versetzte. Fast schon unangenehm laut wurde es mit der „Giftspritzi“ aus Basel, die mit dröhnender Stimme ihr Gift in Versform verspritzte. Den krönenden Abschluss dieses Abends bildeten die „Elfi Glöggli“ aus Basel. Ihre Verse waren so lustig geschrieben und dargebracht, dass sie manchmal selbst darüber lachen mussten. Nur unter großem Applaus durften sie die Bühne verlassen.