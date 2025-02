Lörracher Fasnacht – Gerichtsverhandlung: Obergildenmeister kritisiert – „Stadt hat uns im Regen stehen gelassen“

Schmerzensgeld wird verlangt

„Die Geschädigte verlangt nun Schmerzensgeld, welches nicht ,einfach so’ über die Haftpflichtversicherung abgewickelt werden kann“, erklärt Obergildenmeister Michael Lindemer. Seitens der Staatsanwaltschaft sei festgestellt worden, dass alles getan wurde, was man für die Sicherheit kann. „Der Richter war nicht dieser Meinung“, führt Lindemer in einem Info-Schreiben an die Gildenräte und Cliquenvertreter aus: Grund und Boden gehöre der Stadt, welche das Installieren eines Baums genehmige, mit dem Baum aber nichts zu tun habe. Der Baum gehöre der Narrengilde, die dafür zu sorgen habe, dass nichts vom Baum fällt. Lindemer: „Dies ist aber geschehen.“ Aktuell stehe eine Zahlung von zirka 2000 Euro inklusive Gerichtskosten im Raum.

„Die Stadt Lörrach, die bis vor einigen Jahren Mitveranstalter und Schirmherrin der Fasnacht gewesen ist, hat uns nun im Regen stehen gelassen“, kritisiert der Oberbildenmeister. Die Städte seien über die BGV-Versicherung versichert – „zu Zeiten von Gudrun Heute-Bluhm wäre ein solcher Fall mit städtischer Unterstützung abgewickelt worden“.