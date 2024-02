Lörracher Fasnacht: Gute Laune und die Sehnsucht nach Frieden prägen die Predigt

Die Narrenpredigt

„Des Evangelium hütt, du lieber Schwan!“ So begann Pfarrer Geisler seine auf Alemannisch gereimte Narrenpredigt und meinte wohl, der Text, der habe es in sich. Die Bibel berichtet von einem Mann, der Jesus bittet, ihn von der Krankheit Aussatz zu heilen. Heute gebe es keine Aussätzigen mehr, die aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden, sagte Geisler. Aber im allgegenwärtigen Schönheits-, Jugend- und Medienwahn, würden all diejenigen isoliert, die da nicht mithalten können. „Mit 80 auf Kreuzfahr zum Äquator, die Nacht durchtanzen mit dem Rollator“, ob das erstrebenswert sei, fragte, Geisler und versicherte: Jesus wolle echtes Leben schenken und urteile über die Menschen „ned dogmatisch streng“.