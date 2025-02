Lörracher Fasnacht: Kinder-Dällerschlägg und Schulsturm bereichern die Fasnacht

Während am Donnerstagabend die Narrengilde in der Innenstadt ihren großen Hemdglunggi-Umzug mit anschließendem Dällerschlägg zelebrierte (wir berichteten), setzte sich auch am Froschbrunnen in Stetten ein närrischer Umzug in weißen Nachthemden in Bewegung. Eltern und Kinder, Jung und Alt marschierten zu den schrägen Klängen der Stettemer „Huusgugge“ Richtung Kirchplatz. Fackeln tauchten den Zug in stimmungsvolles Licht.