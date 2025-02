Lörracher Fasnacht: Narren warnen vor Gefahr von K.o.-Tropfen

Der Alkoholverkauf während der Fasnacht stellt die Narren in diesen Tagen vor besondere Herausforderungen. Anlass sind K.-o.-Tropfen, die in verschiedenen Orten immer mal wieder in Getränken zu finden sind. Landesinnenminister Thomas Strobl rief jetzt auch dazu auf, achtsam auf Umzügen, Feten und an der Theke zu sein.