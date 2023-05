Lörracher Fasnacht OB und Bürgermeisterin beziehen Stellung zur Narrengilde

Lutz erinnert sich anders

Lutz sprach hingegen von „unterschiedlichen Erinnerungen“ an die jüngste Narren-Jahresversammlung. So übernehme die Stadt keineswegs alles, sondern sollte die Narrengilde in eine finanzielle Schieflage geraten, werde mit dieser, ebenso wie schon beim Nellie Nashorn praktiziert, gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Denn die Narrengilde sei Ausrichter der Fasnacht, die Teil der städtischen Tradition sei. „Nie im Leben habe ich gesagt, wir werden alle Dinge übernehmen.“ Hier gebe es eine „komplett andere Erinnerung“, blickte der OB auf Escher.

Ebenso rückte er dessen Aussage hinsichtlich der Absperrung der Innenstadt zurecht, verwehrte sich also gegen den Vorwurf, das Gremium habe die Absperrung versagt. Vielmehr spreche geltendes Recht dagegen, was der Politik auch kommuniziert worden sei.