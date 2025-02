Lörracher Fasnacht: Obergildenmeister will „Probleme zukunftsweisend in Griff bekommen“

Es fängt an bei der Anzahl der Bühnen, also ob es wirklich vier braucht, und geht bis zum Zeitpunkt der Festlegung der Umzugsstrecke.

Diese musste verändert werden. Dabei sollte doch klar sein, dass ein Krankenhaus anfahrbar bleiben muss.

Es stand nie zur Diskussion, dass es nicht erreichbar ist. Selbst in dem ersten Schriftwechsel mit der Stadt.

Zur Nutzung des Burghofs gab es sogar einen öffentlich im Ratsrund detailliert dargestellten Mail-Austausch zwischen Narrengilde und Stadtverwaltung. Narren beweisen für gewöhnlich Humor, Sie fanden die Behandlung durch die Verwaltung wahrscheinlich nicht so lustig. Warum?

Schlussendlich ist der Aspekt ausschlaggebend, dass wir alles ehrenamtlich auf die Beine stellen und umsetzen. Es sind tausende von Stunden, die der Vorstand der Narrengilde für dieses Event aufbringt. Dieser Stundenaufwand für die Organisation war in diesem Jahr völlig unverhältnismäßig. Die Stadt kennt seit Jahren unsere Sicherheitskonzepte. Dass die Verwaltung erst am 8. Dezember eine neue Struktur forderte, sorgte für einen extremen Zeitaufwand. Klar, es war sicher nötig, dass man es ändert, doch eine frühzeitigere Info wäre sicher gut gewesen.

Welche Scherben bleiben nach dem Disput liegen?

Ich sehe keine Scherben, ich sehe die große Chance, dass Stadt und Narrengilde die Probleme zukunftsweisend in den Griff bekommen. Es gibt auf dieser Welt nichts, worüber man nicht reden kann. Mir geht es nicht um eine Bevorzugung, sondern um eine gerechte Behandlung.

Sowohl Oberbürgermeister Jörg Lutz als auch Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic wollen solch eine Fasnacht wie dieses Jahr nicht noch einmal erleben. Wie sieht es mit Ihnen aus?

Das hängt vom Wetter und den Gästen ab (lacht und schweigt dann).

Beim Blick voraus haben Sie die Innenstadt als Veranstaltungsort in einer internen Mail infrage gestellt. Ist zu befürchten, dass künftig irgendwo auf der grünen Wiese gefeiert wird?

Nach der Fasnacht müssen wir alles prüfen – auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Gildenvorstand nur aus 15 Personen besteht, die alleine für die Veranstaltung eine Woche Urlaub nehmen, plus die lange Vorbereitungszeit. Die Gugge-Explosion in Lörrach holt viele Leute in die Stadt. Es stellt sich aber die Frage, wie das alles künftig zu bewältigen ist. Die Stadt kann nichts für Landesverordnungen, die umzusetzen sind. Doch es gibt das Thema Geld, örtliche Voraussetzungen und die Man-Power. Hier bin ich in erster Linie Vereinsvorsitzender und nicht Veranstalter. Ich muss hören, was die Cliquen wollen. Denn auf deren Unterstützung sind wir für Ordner-Dienste und weitere vielfältige Dinge angewiesen.

Und welche Unterstützung benötigen Sie von der Stadt?

Wir sind darauf angewiesen, dass die Stadt nochmals prüft, über welche Wege finanziell, wie über die Gebäudezurverfügungstellung, Stichwort Burghof, möglich sind. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic hat aber zuletzt gezeigt, wie der Gesprächsfaden wieder aufgenommen werden kann. Sie hat sich viele Stunden mit der Materie befasst und die bestmögliche Lösung für uns gefunden.

Das Geld spielt stets eine Rolle. Online versucht die Gilde neu, 9000 Euro für den Wochenend-Livestream zu generieren. Ist das ein Plakettenverkauf 2.0?

Sicher ist das eine Möglichkeit. In Hawaii, Australien oder auch Dänemark haben die Leute keine Möglichkeit, Plaketten zu kaufen. So gibt es einen niederschwelligen Zugangsweg. Wir sind froh um jeden Euro. Ich will auf diesen Live-Stream nicht verzichten, so schaffen wir es, das Fasnachts-Wochenende rund um die Welt zu schicken. Und viele Teilnehmer schauen zwei Wochen später ihren Auftritt nochmals an.

Nun stehen viele hoffentlich fröhliche Tage an. Warum werden diese Tage all die Störgeräusche der vergangenen Wochen und Monate vergessen machen?

Fasnacht ist genau dazu da: zu sagen, was einem auf den Herzen liegt, zu sagen, was einen stört, und dann zusammen ein Fest machen und sich in den Arm nehmen und dann zu sagen: „Wir machen einen Strich drunter, und wir fangen wieder von vorne an.“