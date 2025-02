Der Hemdglunkiumzug startet am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr in zwei Zügen auf dem Alten Marktplatz und Am Hebelpark. Die Umzüge finden ausschließlich in der Fußgängerzone statt. Für kurze Zeit wird die Teichstraße im Bereich der Zufahrt zur Fußgängerzone und zum Parkhaus Galeria gesperrt. Fahrten in der Fußgängerzone sind während der Umzüge auch für den berechtigten Anliegerverkehr bis voraussichtlich 20 Uhr nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die abendlichen Lieferzeiten zwischen 18 und 21 Uhr entfallen in der Fußgängerzone, ausgenommen in der südlichen Basler Straße – Durchfahrt zur Herrenstraße. Der Buslinienverkehr wird die Haltestellen Senser Platz und Grabenstraße sowie Turmstraße und Palmstraße zwischen 19 Uhr und 20 Uhr nicht anfahren.