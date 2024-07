Lörracher Festival: Eine besondere Symbiose zieht „Stimmen“-Zuhörer an

350 Millionen Streams weltweit, über 50 Millionen im Jahr – die Erfolgsgeschichte von Gizmo Varillas erklärt, weshalb die rhythmischen Wellen im Publikum sofort spürbar waren, als der 32-jährige Sänger aus Santander in Kantabrien, der in Wales aufwuchs und nun in Brighton lebt, nur begleitet von Schlagzeug und Bassgitarre nach ein paar brasilianische Tropical Riffs sofort angekommen war. Mit der Reggae-Leichtigkeit eines Jack Johnson, Isaac Hayes‘ Grooves und gelegentlichen Paul-Simon-Zitaten, mit einer betörenden Mischung aus Rumba und Flamenco seiner Heimat, lateinamerikanischen Salsas, Tangos und Bossa-Novas, afrikanischem Highlife und Mali Blues, Calypso und Soca ließ sich das Publikum gerne im Indie-Summersound berauschen.

Begeisterte Reaktionen

Gleich mit dem zweiten Song umarmt er seine Fans mit „Follow The Sun“, dem Titel seiner jüngsten erfolgreichen EP. Dieser Song mit seinen schwerelosen Rhythmen und der so herrlich eingängigen Melodie wurde inspiriert von einer Reise in einem kleinen Camper an der englischen Südküste. Gleichsam ein Aufbruch zu neuen Horizonten, eine Stimmung, die den meisten Texten von Gizmo zugrunde liegt.